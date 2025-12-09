L'entreprise de fournitures médicales Medline vise une valorisation de 55 milliards de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse majeure

*

Medline recherche jusqu'à 5,37 milliards de dollars pour son introduction en bourse à New York

*

La vente massive d'actions intervient alors que le marché des introductions en bourse de 2025 entre dans sa dernière ligne droite

*

Les investisseurs Cornerstone sont prêts à acheter jusqu'à 2,35 milliards de dollars d'actions Medline

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 et 5) par Arasu Kannagi Basil

Le géant des fournitures médicales Medline a déclaré lundi qu'il visait une valorisation de 55,3 milliards de dollars pour son introduction en bourse très attendue aux États-Unis, qui devrait être la plus grande introduction en bourse de l'année 2025.

La société basée à Northfield, dans l'Illinois, cherche à lever jusqu'à 5,37 milliards de dollars en offrant 179 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 26 et 30 dollars.

Après le ralentissement de Thanksgiving, le marché américain des introductions en bourse devrait connaître un regain d'activité au cours des deux prochaines semaines, les entreprises se précipitant pour saisir la dernière fenêtre de 2025 avant l'accalmie des fêtes de fin d'année.

"Les grandes opérations ont tendance à avoir un impact considérable sur le sentiment des investisseurs en matière d'introduction en bourse. Il s'agira certainement d'une opération influente, qui donnera le ton pour la fin de l'année et le début de 2026", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"Toutes les parties concernées voudront terminer l'année sur une bonne note, mais je ne dirais pas qu'il s'agit d'une opération cruciale pour l'ensemble du marché des nouvelles cotations. La hausse attendue pour 2026 est plus résistante que cela."

INTRODUCTION EN BOURSE DE MARQUEE

La vente massive d'actions de Medline devrait être l'une des introductions en bourse les plus marquantes de l'année et constituer un indicateur clé du sentiment des investisseurs à l'approche de 2026.

Des vents contraires, allant de la fête de la Libération à la plus longue fermeture du gouvernement américain, ont pesé sur le marché des nouvelles cotations cette année. Néanmoins, l'activité d'introduction en bourse à New York a atteint cette année son niveau le plus élevé depuis le boom de 2021.

"L'accueil réservé à l'introduction en bourse de Medline sera crucial, car il devrait permettre de tester à nouveau le marché des introductions en bourse dans des secteurs autres que la crypto, l'IA et la fintech, qui jusqu'à présent a été très fort", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX.

L'offre de 1,75 milliard de dollars du producteur de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N en janvier est la plus grande introduction en bourse américaine cette année, selon les données de Dealogic.

Avec plus de 5 milliards de dollars, Medline serait également l'une des plus importantes introductions en bourse soutenues par des fonds d'investissement privés, dépassant l'introduction en bourse de HCA Holdings en 2011 pour un montant de 4,35 milliards de dollars, selon les données.

Medline est l'un des plus grands fabricants et distributeurs de fournitures médicales, notamment de kits chirurgicaux et de procédures, de gants et de vêtements de protection utilisés par les hôpitaux et les maisons de retraite du monde entier.

La société a été fondée en 1966 par les frères James et Jon Mills. Ses origines remontent à un fabricant de vêtements qui, à l'origine, fabriquait des tabliers de boucherie pour l'industrie du conditionnement de la viande à partir de 1910.

Medline est entrée en bourse en 1972, avant d'être à nouveau privatisée par les frères Mills en 1977. Blackstone BX.N , Carlyle CG.O et Hellman & Friedman ont racheté la société en 2021 pour 34 milliards de dollars.

"La réintroduction en bourse est une nouvelle étape pour une entreprise qui est vraiment une histoire de croissance américaine étonnante et pour laquelle l'introduction en bourse a joué un rôle majeur dans le financement de la croissance", a déclaré Schuster.

Medline a déclaré un bénéfice net de 977 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 27 septembre, en hausse par rapport aux 911 millions de dollars de l'année précédente. Les ventes nettes se sont élevées à 20,6 milliards de dollars, contre 18,7 milliards de dollars.

L'entreprise s'attend à ce que les tarifs douaniers aient un impact de 325 à 375 millions de dollars sur le revenu avant impôts de l'exercice 2025 et de 150 à 200 millions de dollars sur l'exercice 2026.

ENGAGEMENTS

Les investisseurs Cornerstone ont indiqué séparément qu'ils souhaitaient acheter jusqu'à 2,35 milliards de dollars d'actions dans le cadre de l'offre de Medline.

La liste comprend Baillie Gifford, Capital Research Global Investors, Morgan Stanley's Counterpoint Global, Durable Capital Partners, WCM Investment Management, Janus Henderson Investors, GIC et Viking Global Investors.

Par ailleurs, des membres de la famille Mills et leurs affiliés ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions de Medline jusqu'à concurrence de 250 millions de dollars dans le cadre de l'offre.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities et J.P. Morgan sont les chefs de file de l'offre.

Medline, qui a fait appel à plus de 40 preneurs fermes pour l'offre, sera cotée au Nasdaq sous le symbole "MDLN".