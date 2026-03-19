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L'entreprise de données juridiques Relativity dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

La société de données juridiques Relativity a annoncé jeudi qu'elle avait déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas été déterminés.

Relativity, dont le siège est à Chicago, développe des logiciels basés sur le cloud qui utilisent l'IA pour aider les équipes juridiques à analyser les données et à gérer les enquêtes, la conformité et d'autres cas d'utilisation juridique.

Les dossiers confidentiels déposés auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers permettent aux entreprises de préparer leur introduction en bourse à l'abri des regards du marché public.

Les tensions au Moyen-Orient ont pesé sur l'ensemble des marchés, réduisant l'appétit pour le risque et retardant un rebond plus large du marché américain des introductions en bourse.

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