L'entreprise de dermatologie Veradermics révèle des pertes plus importantes dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(ajoute des détails tout au long du document)

Veradermics, société de dermatologie en phase clinique, a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi et a annoncé des pertes plus importantes pour les neuf premiers mois de l'année 2025.

La société basée à New Haven, dans le Connecticut, a déclaré une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires d'environ 55,2 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre, contre une perte d'environ 20,8 millions de dollars un an plus tôt.

Veradermics développe des traitements, dont le VDPHL01, un candidat oral non hormonal pour la perte de cheveux.

Elle pourrait d'abord chercher à obtenir une autorisation pour les hommes avant de l'étendre aux femmes, ou elle pourrait chercher à obtenir une autorisation pour les deux en même temps, en fonction des calendriers des essais cliniques, selon le dossier déposé.

La société prévoit de s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "MANE"

Jefferies, Citigroup et Leerink Partners seront les garants de l'offre.

Les introductions en bourse aux États-Unis devraient prendre de l'ampleur cette année si les baisses de taux d'intérêt prévues améliorent l'appétit pour le risque, ce qui pourrait encourager les fabricants de médicaments en phase avancée de développement à faire appel aux marchés publics.

Par ailleurs, Eikon Therapeutics a également déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, de même que le fabricant de matériel électrique Forgent Power et Bob's Discount Furniture, plus tôt dans la journée de vendredi.