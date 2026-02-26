L'entreprise de défense Kratos recule suite à ses projets de vente d'actions pour 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 février -
** Les actions de Kratos Defense & Security Solutions
KTOS.O ont baissé de 5,9 % à 86,75 $ dans les échanges prolongés, la société recherchant des capitaux propres
** KTOS, basée à San Diego, Californie, annonce () une offre d'actions d'un milliard de dollars
** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour financer des acquisitions, des investissements et des dépenses en capital pour des programmes de sécurité nationale essentiels et des opportunités de pipeline à forte probabilité, entre autres
**
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer