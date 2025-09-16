 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise de cybersécurité Netskope relève la fourchette de prix de son introduction en bourse et vise une valorisation de 7,3 milliards de dollars
(L'information sur l'entreprise et l'introduction en bourse s'enrichit tout au long du processus)

La société de cybersécurité Netskope vise désormais une valorisation de 7,26 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, après avoir relevé la fourchette de prix proposée, a-t-elle déclaré mardi, soulignant l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques à forte croissance.

L'offre de Netskope constitue la deuxième introduction en bourse notable de 2025 dans le domaine de la cybersécurité à New York, après que SailPoint SAIL.O , soutenue par Thoma Bravo, a inscrit ses actions à la cote en février. Elle intervient à un moment où des réglementations plus strictes en matière de confidentialité des données et l'augmentation des menaces liées à l'IA agissent comme des vents favorables pour le marché des services d'accès sécurisé (SASE).

La société basée à Santa Clara, en Californie, cherche maintenant à lever jusqu'à 908,2 millions de dollars en vendant 47,8 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 19 dollars l'unité. L'objectif de prix précédent se situait entre 15 et 17 dollars par action.

La nouvelle évaluation visée rapproche Netskope des 7,5 milliards de dollars qu'elle a obtenus lors d'un cycle de financement de 2021 dirigé par la société d'investissement ICONIQ.

Alors que SailPoint avait augmenté la taille de son introduction en bourse et fixé son prix au sommet de sa fourchette de prix, elle n'a pas réussi à faire progresser le prix de l'action sur le marché secondaire.

Netskope, fondée en 2012, développe des logiciels de sécurité basés sur le cloud qui aident les entreprises à protéger leurs applications, leurs sites web et leurs données contre les cybermenaces.

La société est en concurrence avec Broadcom AVGO.O , Cisco

CSCO.O , Fortinet FTNT.O , Palo Alto Networks PANW.O et Zscaler ZS.O sur le marché en pleine expansion des SASE.

La perte nette de Netskope s'est réduite à 170 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 328 millions de dollars au cours du semestre clos le 31 juillet, contre une perte nette de 207 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 251 millions de dollars un an plus tôt.

Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les principaux preneurs fermes de l'offre. Netskope sera cotée au Nasdaq sous le symbole "NTSK".

