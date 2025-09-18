L'entreprise de cybersécurité Netskope atteint une valorisation de 8,79 milliards de dollars et ses actions font un bond en avant sur le Nasdaq

(Ajout de citations de cadres dans les paragraphes 5 et 7 de l'interview) par Atharva Singh, Arasu Kannagi Basil et Echo Wang

La société de cybersécurité Netskope

NTSK.O a atteint une valorisation de 8,79 milliards de dollars, ses actions ayant bondi de 21 % lors de leur introduction sur le Nasdaq jeudi, s'ajoutant à une série d'introductions en bourse réussies dans le secteur technologique cette année.

Les actions de la société basée à Santa Clara, en Californie, ont ouvert à 23 dollars l'unité, bien au-dessus du prix d'offre de 19 dollars. Netskope a levé 908,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse en vendant 47,8 millions d'actions au prix le plus élevé de sa fourchette relevée , soit 17 à 19 dollars l'unité.

Le marché américain des introductions en bourse connaît sa plus forte dynamique depuis des années, plusieurs sociétés technologiques, dont le fabricant de logiciels de conception Figma FIG.N , ayant fait des débuts fracassants, signe d'une demande refoulée de la part des investisseurs pour de nouvelles émissions.

Les entreprises augmentent leurs dépenses en matière de sécurité, compte tenu de la montée des menaces de cybersécurité liées à l'IA, ce qui crée une forte demande pour les offres de Netskope.

"L'IA est en quelque sorte notre domaine de prédilection... la sécuriser, permettre aux entreprises de dire oui à son exploitation, en l'entourant de garde-fous", a déclaré Sanjay Beri, directeur général de Netskope, lors d'une interview accordée à Reuters.

Fondée en 2012, Netskope fournit des logiciels de sécurité basés sur le cloud qui aident les entreprises à protéger les applications, les sites web et les données contre les cyber-menaces.

Sanjay Beri, directeur général de Netskope, a ajouté qu'il souhaitait faire connaître Netskope à un plus grand nombre de personnes et que l'introduction en bourse contribuait à la réalisation de cet objectif. Il a également indiqué que l'introduction en bourse avait fait l'objet d'une très forte demande, puisqu'elle a été sursouscrite 20 fois.

"Les débuts de Netskope seront suivis de près car la cybersécurité reste l'un des rares secteurs technologiques avec une demande structurelle claire, alors que les performances récentes des introductions en bourse ont été mitigées", a déclaré Kat Liu, vice-présidente de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

Alors que les actions de Rubrik RBRK.N ont plus que doublé depuis leur introduction l'année dernière, SailPoint

SAIL.O a eu du mal à se négocier au-dessus de son prix d'offre depuis son introduction en bourse en février .

"Les performances à long terme de Netskope dépendront des conditions générales du marché, des tendances en matière de rentabilité et de la manière dont l'entreprise se comportera dans un espace de plus en plus concurrentiel", a déclaré Greg Martin, directeur général de Rainmaker Securities.

La société, dont les rivaux comprennent Palo Alto Networks

PANW.O et Zscaler ZS.O , a été évaluée à plus de 7,5 milliards de dollars lors d'un cycle de financement de 2021 mené par la société d'investissement ICONIQ.