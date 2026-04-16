L'entreprise de CVC Madison Air lève 2,2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout de détails sur l'introduction en bourse et du contexte aux paragraphes 4 et 6) par Pragyan Kalita

Le fournisseur de systèmes d'air intérieur Madison Air Solutions MAIR.N a déclaré mercredi qu'il avait levé 2,23 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse américaine depuis le début de l'année.

La société de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), basée à Chicago, dans l'Illinois, a vendu 82,7 millions d'actions lors de l'introduction en bourse à 27 dollars chacune, par rapport à la fourchette de prix commercialisée de 25 à 27 dollars. L'introduction en bourse l'a valorisée à 13,2 milliards de dollars.

Les investisseurs ont fait preuve d'appétit pour les entreprises liées aux infrastructures et aux centres de données, attirés par les besoins croissants de refroidissement et d'énergie liés à l'expansion de l'IA, dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui ont maintenu la nervosité sur le marché américain des introductions en bourse.

"Madison Air est une grande entreprise industrielle qui bénéficie de vents porteurs liés à la construction de centres de données, ce que nous avons également vu auparavant (par exemple Forgent Power Solutions, SOLV Energy)," a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherche et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

Madison Air estime que ses produits s'adressent à un marché nord-américain d'environ 40 milliards de dollars, où elle détient une part d'environ 8 %, selon son dossier, les centres de données étant l'un des secteurs verticaux à la croissance la plus rapide.

Avant Madison Air, l'offre de 1,74 milliard de dollars deForgent Power FPS.N en février était la plus grande introduction en bourse américaine cette année, selon les données compilées par Dealogic.

Fondée en 2017 grâce à une série d'acquisitions, Madison Air fournit des solutions de qualité de l'air pour les clients résidentiels et commerciaux dans divers secteurs, notamment les centres de données, la fabrication de pointe, l'éducation et les soins de santé.

L'activité commerciale de l'entreprise a représenté 66% du chiffre d'affaires total l'année dernière, le reste provenant du segment résidentiel.

Madison Air, anciennement connue sous le nom de Madison Indoor Air Quality, a été créée sous la direction de Larry Gies, fondateur et directeur général de la société privée Madison Industries. Son carnet de commandes s'élevait à 2,02 milliards de dollars au 31 décembre.

Goldman Sachs, Barclays, Jefferies et Wells Fargo Securities ont été les co-chefs de file de l'opération. Madison Air commencera à être cotée à la Bourse de New York jeudi sous le symbole "MAIR".