L'entreprise de construction Fluor en hausse après un bénéfice du T3 supérieur aux attentes

7 novembre - ** Les actions de Fluor FLR.N augmentent de 12,7% à 50,25 $ avant le marché
** L'entreprise de construction affiche un bénéfice par action ajusté de 68 cents au troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 47 cents, selon les données compilées par LSEG
** Les revenus du troisième trimestre s'élèvent à 3,40 milliards de dollars, contre 4,20 milliards de dollars estimés
** En octobre, Reuters a rapporté que Starboard Value est en train de construire une participation, visant à débloquer la valeur de la participation de 40 % de Fluor dans le développeur de réacteurs nucléaires NuScale Power SMR.N .
** À la dernière clôture, l'action FLR était en baisse de 9,6 % depuis le début de l'année
