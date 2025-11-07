 Aller au contenu principal
L'entreprise de construction Fluor en hausse après un bénéfice du T3 supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de Fluor FLR.N augmentent de 12,7% à 50,25 $ avant le marché

** L'entreprise de construction affiche un bénéfice par action ajusté de 68 cents au troisième trimestre, dépassant l'estimation des analystes de 47 cents, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus du troisième trimestre s'élèvent à 3,40 milliards de dollars, contre 4,20 milliards de dollars estimés

** En octobre, Reuters a rapporté que Starboard Value est en train de construire une participation, visant à débloquer la valeur de la participation de 40 % de Fluor dans le développeur de réacteurs nucléaires NuScale Power SMR.N .

** À la dernière clôture, l'action FLR était en baisse de 9,6 % depuis le début de l'année

