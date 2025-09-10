L'entreprise de commerce électronique Pattern vise une valorisation de 2,64 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails sur l'entreprise aux paragraphes 5, 7 et 8)

Pattern cherche à obtenir une évaluation allant jusqu'à 2,64 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré mercredi la société de commerce électronique, signe supplémentaire de la résurgence du marché des nouvelles cotations.

Après un ralentissement en avril lié à la crainte des tarifs douaniers, l'amélioration des perspectives commerciales et la forte demande des investisseurs pour les introductions en bourse ont rétabli la confiance dans le marché des nouvelles cotations.

La société basée à Lehi, dans l'Utah, et certains de ses actionnaires existants proposent 21,4 millions d'actions, dont le prix est compris entre 13 et 15 dollars l'unité, afin de lever jusqu'à 321 millions de dollars.

L'entrée en bourse de Pattern s'inscrit dans une vague d'activités d'introduction en bourse aux États-Unis, stimulée par les débuts en fanfare de sociétés très médiatisées telles que le fabricant de logiciels de conception Figma FIG.N et l'émetteur de stablecoins Circle CRCL.N .

La valorisation proposée par la société est en augmentation par rapport à la valorisation de 2 milliards de dollars atteinte lors d'un cycle de financement en 2021, au cours duquel Pattern a levé 225 millions de dollars, sous la direction de la société d'investissement Knox Lane.

Fondée en 2013 par David Wright et Melanie Alder sous le nom d'iServe, Pattern est un accélérateur de commerce électronique qui aide les marques à se développer plus rapidement sur des centaines de places de marché mondiales telles qu'Amazon

AMZN.O , Walmart WMT.N , Target TGT.N , eBay EBAY.O , TikTok Shop et Mercado Libre.

L'entreprise a grandi en vendant des produits dans son salon et est devenue l'un des principaux revendeurs d'Amazon au niveau mondial. Plus de 90 % de son chiffre d'affaires en 2024 provenait de la vente de produits de consommation sur Amazon.

Selon le cabinet d'études de marché Statista, le chiffre d'affaires du marché mondial du commerce électronique devrait atteindre environ 8,3 billions de dollars en 2025, et le nombre d'utilisateurs devrait s'élever à 4 milliards d'ici à 2030.

Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les principaux souscripteurs de l'offre. Pattern sera listée au Nasdaq sous le symbole "PTRN".