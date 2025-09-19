 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'entreprise de commerce électronique Pattern et ses actionnaires lèvent 300 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 03:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du sourcing)

Pattern et ses actionnaires existants ont levé 300 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, jeudi, après que la société de commerce électronique a fixé le prix de ses actions dans la fourchette prévue.

L'entreprise basée à Lehi, dans l'Utah, est ainsi valorisée à 2,5 milliards de dollars. Selon son prospectus, la société avait l'intention de fixer le prix de son introduction en bourse entre 13 et 15 dollars.

L'activité sur le marché américain des introductions en bourse a connu un rebond significatif, grâce à la vigueur des marchés boursiers et à l'atténuation des problèmes tarifaires du président Donald Trump. Les investisseurs se sont rués sur les nouvelles offres, ce qui a permis à certains grands noms de faire des débuts fracassants au cours des dernières semaines.

La société suédoise de fintech Klarna KLAR.N et la bourse de crypto-monnaies Gemini GEMI.O des jumeaux Winklevoss ont vu leurs actions bondir lors de leurs débuts sur le marché, reflétant le vif intérêt des investisseurs dans tous les secteurs.

Fondé sous le nom d'iServe en 2013 par David Wright et Melanie Alder, Pattern est un accélérateur de commerce électronique qui aide les marques à se développer plus rapidement sur des centaines de places de marché mondiales telles qu'Amazon AMZN.O , Walmart WMT.N , Target TGT.N , eBay

EBAY.O , TikTok Shop et Mercado Libre.

Goldman Sachs et J.P. Morgan sont les principaux preneurs fermes de l'offre. Pattern sera cotée au Nasdaq vendredi sous le symbole "PTRN".

