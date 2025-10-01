L'entreprise de biotechnologie Galapagos reçoit des offres pour son activité de thérapie cellulaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le conseil d'administration de la société de biotechnologie Galapagos GLPG.AS a reçu des offres non contraignantes de la part de consortiums, principalement composés d'investisseurs financiers, pour son activité de thérapie cellulaire, a déclaré la société mercredi.
