L'entreprise d'équipement technologique Novanta chute en raison d'un projet d'émission d'unités d'actions de 550 millions de dollars

6 novembre -

** Les actions de Novanta Inc <NOVT.O>, fournisseur de technologies de précision pour les applications médicales et industrielles avancées, ont baissé de 6% en pré-marché à 124,53 dollars, alors qu'elle cherche à lever des capitaux

** La société NOVT, basée à Bedford, Massachusetts, a lancé mercredi dernier une offre () de 11 millions d'unités d'actions tangibles obligatoirement convertibles à 3 ans pour 550 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'offre pour rembourser environ 317 millions de dollars de dettes dans le cadre de son revolver, et pour le fonds de roulement et les acquisitions potentielles, entre autres utilisations

** JP Morgan et BofA sont les teneurs de livre conjoints

** NOVT, qui est incorporée au Canada, a ~35,78 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 4,7 milliards de dollars depuis mercredi

** En fin de journée lundi, NOVT a déclaré que () Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre a augmenté de 1,4 % en glissement annuel pour atteindre 247,8 millions de dollars et a affiché un bénéfice par action ajusté de 87 cents contre 85 cents l'année précédente

** A la clôture du mercredi, les actions ont gagné environ 27% au cours du mois dernier, les laissant en baisse de 13% depuis le début de l'année

** 2 analystes considèrent NOVT comme "strong buy" ou "buy", 2 autres comme "hold"; le PT médian est de $158.50, selon LSEG