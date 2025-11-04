 Aller au contenu principal
L'entreprise d'emballage TriMas vend sa branche aérospatiale pour 1,45 milliard de dollars sous la pression de Barington
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La société d'investissement Tinicum rachète TriMas Aerospace

*

L'activiste Barington Capital avait cherché à vendre le segment

*

Le secteur de l'aérospatiale a contribué à 38 % des ventes nettes

*

Les fonds Blackstone seront des investisseurs minoritaires après l'opération au comptant

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

TriMas Corp TRS.O vend sa branche aérospatiale à une filiale de la société d'investissement Tinicum pour 1,45 milliard de dollars, a annoncé la société mardi, dans le but de se concentrer sur son activité principale d'emballage face à la pression de la part de l'investisseur activiste Barington Capital.

En février, la société avait déclaré qu'elle envisagerait de rationaliser davantage son portefeuille, un mois après avoir conclu la vente de son unité Arrow Engine, qui fabrique des vérins et des compresseurs pour les champs pétrolifères, sous la pression du fonds spéculatif.

Barington et TriMas n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'opération au comptant, qui devrait être conclue d'ici la fin du premier trimestre de l'année prochaine, verra également les fonds gérés par Blackstone BX.N devenir des investisseurs minoritaires.

Le segment aérospatial de la société — le deuxième en importance, contribuant à hauteur de 38 % aux ventes nettes depuis le début de l'année — fabrique des fixations et compte le constructeur d'avions européen Airbus AIR.PA parmi ses clients.

Barington, investisseur de longue date de TriMas, détient 1,53 % de la société, selon les données compilées par LSEG. Le fonds spéculatif affirme depuis des années que les segments de l'emballage, de l'aérospatiale et des produits spécialisés ne sont pas compatibles entre eux et que la structure de mini-conglomérat de l'entreprise a contribué au retard du cours de l'action.

PJT Partners et BofA Securities ont été les conseillers financiers pour la vente de l'unité aérospatiale, a indiqué TriMas.

Tinicum gère un portefeuille de sociétés dont la valeur d'entreprise combinée s'élève à 8,9 milliards de dollars, y compris une poignée d'entreprises du secteur aérospatial, selon son site web.

