L'entreprise d'électronique Jabil revoit ses prévisions annuelles à la hausse en raison de la demande de centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de composants électroniques Jabil JBL.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'ensemble de l'année, en pariant sur une forte demande de services d'infrastructure de la part des centres de données d'intelligence artificielle.

Les actions de la société basée à St. Petersburg, en Floride, étaient en hausse de 1,1 % dans les échanges de pré-marché, après avoir dépassé les attentes de Wall Street pour les résultats du deuxième trimestre.

L'augmentation des dépenses liées à l'infrastructure des centres de données, motivée par une forte demande de puissance de calcul pour soutenir les technologies de l'IA, a profité à des entreprises telles que Jabil.

Mike Dastoor, directeur général de Jabil, a déclaré que les résultats étaient alimentés par "une dynamique continue dans l'infrastructure intelligente, où la demande reste robuste dans l'infrastructure de cloud et de centre de données, les réseaux et les communications, et les biens d'équipement".

Il a ajouté que les industries réglementées se sont également améliorées, l'automobile et les énergies renouvelables ayant dépassé les attentes.

Le fabricant, qui fabrique des composants pour Apple

AAPL.O , fournit également des solutions de conception, de production et de gestion à divers secteurs industriels, notamment la technologie, l'automobile, le transport, les soins de santé, le stockage et l'emballage.

L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires de 34 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision précédente de 32,4 milliards de dollars. Elle a également relevé sa prévision de bénéfice ajusté par action à 12,25 dollars, contre 11,55 dollars précédemment.

Les analystes s'attendent en moyenne à un chiffre d'affaires annuel de 32,71 milliards de dollars et à un bénéfice ajusté par action de 11,67 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Jabil a affiché un bénéfice par action de 2,69 dollars au deuxième trimestre, supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 2,51 dollars.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 23 % en glissement annuel pour atteindre 8,28 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street qui tablaient sur 7,74 milliards de dollars.