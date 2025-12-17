L'entreprise d'électronique Jabil prévoit des résultats annuels en hausse grâce à l'essor de la demande de centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jabil JBL.N a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels supérieurs aux estimations de Wall Street mercredi, le fabricant de composants électroniques cherchant à tirer parti de la demande de centres de données alimentée par l'intelligence artificielle, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 5,8% dans les échanges de pré-marché.

Il prévoit un chiffre d'affaires de 32,4 milliards de dollars pour l'année 2026, supérieur aux attentes moyennes des analystes de 31,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, il prévoit un bénéfice annuel par action de 11,55 dollars, contre des attentes de 11,11 dollars.

La hausse des investissements dans l'infrastructure des centres de données, stimulée par la forte demande de capacité informatique pour soutenir les technologies de l'IA, a aidé des entreprises comme Jabil.

La société, qui fournit des composants électroniques à Apple

AAPL.O , a également dépassé les attentes des marchés pour ses résultats du premier trimestre.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 18,74% pour atteindre 8,30 milliards de dollars, dépassant les estimations de 8,09 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action pour le trimestre clos le 30 novembre était de 2,85 dollars, alors que les analystes s'attendaient à 2,70 dollars.