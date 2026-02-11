L'entreprise chinoise Wuxi Lead termine ses débuts à Hong Kong sans changement après une offre de 627 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La part de l'offre destinée aux particuliers a été sursouscrite près de 80 fois

Le produit de l'émission servira à financer l'expansion mondiale, la R&D, les ventes et le réseau de services

Les investisseurs principaux sont Oaktree Capital et Pinpoint Asset

(Mises à jour avec le cours de clôture de l'action en tête de page, paragraphes 1, 2 et 6) par Donny Kwok et Yantoultra Ngui

Wuxi Lead Intelligent Equipment 0470.HK a clôturé sans changement lors de ses premiers échanges à Hong Kong mercredi après que le fabricant chinois d'équipements d'automatisation industrielle ait levé 4,9 milliards de dollars HK (627 millions de dollars) lors d'une vente d'actions .

Ses actions ont ouvert à 46,26 HK$ chacune, soit environ 1% de plus que son prix d'offre de 45,80 HK$, et ont terminé à un niveau stable au prix d'émission après avoir été échangées entre 45,04 et 46,54 HK$, 26,37 millions d'actions d'une valeur de 1,22 milliard HK$ ayant changé de mains.

"Étant donné que l'action est déjà cotée sur le marché des actions A, le prix de l'action H est influencé par la performance de l'action A", a déclaré Kenny Ng, stratège en valeurs mobilières chez China Everbright Securities International.

"Par conséquent, les actions à double cotation A et H présentent généralement des fluctuations relativement stables lors de leur premier jour de cotation sur le marché de Hong Kong."

Les actions A se négocient en Chine et les actions H se négocient à Hong Kong.

A Shenzhen, les actions A de Wuxi Lead 300450.SZ ont clôturé en baisse de 3,8% à 55,35 yuans (8,01 $), après avoir chuté de 4,6% à 54,9 yuans, le plus bas depuis le 12 janvier.

Elle a proposé 107,7 millions d'actions H à un prix d'offre maximum de 45,80 HK$ chacune.

Fondée en 2002, Wuxi Lead construit des machines et des systèmes de lignes de production utilisés pour fabriquer des cellules et des packs de batteries pour les véhicules électriques et le stockage de l'énergie, ainsi que des équipements pour la fabrication de cellules et de modules solaires.

Le chiffre d'affaires de Wuxi Lead pour les neuf mois se terminant le 30 septembre a augmenté de 14,9 % pour atteindre 10,4 milliards de yuans (1,5 milliard de dollars) contre 9,0 milliards de yuans un an plus tôt, tandis que le bénéfice net a presque doublé pour atteindre 1,2 milliard de yuans contre 587 millions de yuans.

Le 25 janvier, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son bénéfice net pour l'ensemble de l'année 2025 augmente de 424,3 % à 529,2 % par rapport à l'année précédente.

Le produit de la cotation financera l'expansion mondiale de son réseau de R&D, de vente et de service, et servira également à élargir son portefeuille, à renforcer l'infrastructure numérique et à fournir des fonds de roulement, selon son prospectus.

La tranche de détail de l'offre a été sursouscrite près de 80 fois et la tranche internationale 10,5 fois, selon l'annonce des résultats de l'allocation faite par la société mardi.

Les investisseurs principaux comprennent Oaktree Capital Management, Pinpoint Asset Management Limited et Aspex Master Fund, selon le prospectus.

L'offre de Wuxi Lead vient s'ajouter à un pipeline d'opérations liées à la Chine qui cherchent à exploiter les marchés de capitaux de Hong Kong, qui ont repris de la vigueur .

Hong Kong a enregistré son meilleur début d'année depuis 2021, les introductions en bourse et les secondes cotations ayant levé environ 5,5 milliards de dollars en janvier, le plus élevé depuis 7,6 milliards de dollars en janvier 2021, ont montré les données de LSEG.

Citic Securities et JP Morgan JPM.N sont les sponsors conjoints de l'offre de Wuxi Lead.

(1 $ = 6,9150 yuan chinois renminbi) (1 $ = 7,8153 dollars de Hong Kong)