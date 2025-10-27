L'entreprise chinoise Innovent affirme que son GLP-1 fonctionne mieux que le semaglutide de Novo dans une étude sur le diabète

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société chinoise Innovent Biologics 1801.HK a déclaré lundi que son injection de GLP-1 entraînait une perte de poids plus importante et un meilleur contrôle de la glycémie chez les patients diabétiques que le semaglutide injectable, l'ingrédient actif des médicaments contre le diabète et la perte de poids de Novo Nordisk NOVOb.CO .

L'essai en tête-à-tête de phase avancée a comparé différentes doses des deux médicaments chez des patients atteints de diabète et d'obésité afin d'évaluer le contrôle de la glycémie et la perte de poids. Un groupe a reçu une dose de 6 mg de mazdutide, médicament qu'Innovent développe , et l'autre une dose de 1 mg de semaglutide injectable.

Innovent, qui a obtenu d'Eli Lilly LLY.N les droits exclusifs de développement et de commercialisation du mazdutide en Chine à des conditions financières non divulguées en 2019, est également autorisé en Chine à vendre ce médicament pour le traitement du diabète de type 2.

Il s'agit de l'un des nombreux fabricants chinois de médicaments pour la perte de poids et le diabète qui intensifient la concurrence avec Novo et Lilly sur le deuxième plus grand marché pharmaceutique du monde.

Novo vend en Chine du semaglutide injectable pour les patients atteints de diabète de type 2, sous la marque Ozempic, afin de contrôler la glycémie.

Lors de l'essai, auquel ont participé 349 adultes atteints de diabète de type 2 et d'obésité, le mazdutide a montré des améliorations plus importantes en termes de HbA1C - une mesure de la glycémie au fil du temps - et de réduction du poids.

Les patients qui ont pris le médicament d'Innovent à la dose de 6 mg ont perdu en moyenne 10,29 % de leur poids par rapport au départ, contre 6 % avec la dose de 1 mg de semaglutide injectable. Le médicament d'Innovent a également réduit le taux d'HbA1C des patients de 2,03 en moyenne, contre 1,84 pour la dose de 1 mg de semaglutide injectable.

"L'étude DREAMS-3 comparant le mazdutide au semaglutide a montré une fois de plus que chez les patients atteints de DT2 et d'obésité comorbide, le mazdutide offre une efficacité supérieure en termes de perte de poids et de réduction de la glycémie", a déclaré Lei Qian, directeur de la recherche et du développement en biomédecine générale chez Innovent, dans un communiqué.

Un porte-parole de Novo Nordisk n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée en dehors des heures normales de bureau.