L'entreprise chilienne Codelco déclare un bénéfice avant impôt de 4,85 milliards de dollars en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'entreprise publique chilienne Codelco COBRE.UL , premier producteur mondial de cuivre, a fait état vendredi d'un bénéfice avant impôts de 4,85 milliards de dollars en 2025.
La société, qui remet tous ses bénéfices au gouvernement, a déclaré que sa propre production a totalisé 1,33 million de tonnes métriques jusqu'en décembre, soit une augmentation de 0,5 % par rapport à 2024.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer