L'entreprise chilienne Codelco déclare un bénéfice avant impôt de 4,85 milliards de dollars en 2025

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L'entreprise publique chilienne Codelco COBRE.UL , premier producteur mondial de cuivre, a fait état vendredi d'un bénéfice avant impôts de 4,85 milliards de dollars en 2025.

La société, qui remet tous ses bénéfices au gouvernement, a déclaré que sa propre production a totalisé 1,33 million de tonnes métriques jusqu'en décembre, soit une augmentation de 0,5 % par rapport à 2024.