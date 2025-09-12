L'entreprise britannique Ocado chute, son partenaire Kroger ayant décidé de reconsidérer ses installations automatisées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Les actions du supermarché en ligne britannique et de la société technologique Ocado OCDO.L ont baissé de 9,6% à 271p; la plus forte baisse en une journée depuis le 5 mars

** Le premier perdant de l'indice FTSE mid-caps FTMC , qui est en hausse de 0,16%

** Le plus grand partenaire de la société pour sa technologie d'automatisation des entrepôts, l'épicier américain Kroger KR.N , a déclaré lors de l'appel du deuxième trimestre qu'il examinerait attentivement les installations automatisées

** KR va procéder à un "examen site par site" du réseau d'exécution automatisé utilisant la technologie d'Ocado

** Le groupe Kroger semble s'orienter vers l'utilisation de magasins locaux pour remplir les commandes - Neil Wilson, stratège pour les investisseurs britanniques

** JPM estime qu'OCDO "reste attractif" car l'épicerie en ligne se consolide et la pression d'adoption augmente pour les opérateurs historiques

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, OCDO a baissé de 0,8% contre une hausse de 5,2% de FTMC