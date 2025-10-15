L'entreprise britannique Nscale signe un accord avec Microsoft pour la fourniture de 200 000 puces d'IA de Nvidia

Le groupe britannique d'intelligence artificielle Nscale a déclaré mercredi avoir signé un accord avec Microsoft MSFT.O pour la livraison d'un total d'environ 200 000 puces d'IA de Nvidia NVDA.O .

Le Financial Times a rapporté que l'accord entre Nscale et Microsoft valait jusqu'à 14 milliards de dollars.