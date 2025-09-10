L'entreprise britannique JLR déclare que "certaines données" ont été affectées par un incident de cybersécurité

Jaguar Land Rover a déclaré mercredi que "certaines données" avaient été affectées lors d'un incident de cybersécurité révélé la semaine dernière, qui a perturbé la production et les ventes.

"Notre enquête médico-légale se poursuit à un rythme soutenu et nous contacterons toute personne concernée si nous constatons que ses données ont été affectées", a déclaré le constructeur britannique de voitures de luxe, propriété de l'indien Tata Motors TAMO.NS .

La société n'a pas fourni d'autres détails.