L'entreprise britannique JLR déclare que "certaines données" ont été affectées par un incident de cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jaguar Land Rover a déclaré mercredi que "certaines données" avaient été affectées lors d'un incident de cybersécurité révélé la semaine dernière, qui a perturbé la production et les ventes.
"Notre enquête médico-légale se poursuit à un rythme soutenu et nous contacterons toute personne concernée si nous constatons que ses données ont été affectées", a déclaré le constructeur britannique de voitures de luxe, propriété de l'indien Tata Motors TAMO.NS .
La société n'a pas fourni d'autres détails.
