L'entreprise brésilienne Ultrapar fait appel à BTG pour la vente éventuelle de sa participation dans Ipiranga, et Chevron aurait manifesté son intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long avec des informations sur la vente possible d'Ipiranga, les relations commerciales entre Chevron et Ultrapar) par Isabel Teles et Luciana Magalhaes

Le conglomérat brésilien Ultrapar UGPA3.SA a fait appel à la banque d'investissement BTG Pactual pour gérer la vente potentielle d'une participation dans le distributeur de carburant Ipiranga, ont déclaré lundi à Reuters deux personnes au fait du processus.

Plus tôt dans la journée, Brazil Journal avait rapporté que le producteur de pétrole Chevron CVX.N était en pourparlers avancés avec Ultrapar pour une participation de 30% dans Ipiranga. Ces deux sources ont déclaré à Reuters qu'elles ne pouvaient pas confirmer si Chevron faisait partie des acheteurs potentiels.

Deux autres sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel des discussions, ont déclaré qu'Ultrapar cherchait à réduire son exposition à la distribution de carburant.

La société prévoit actuellement de réaffecter des capitaux au secteur de la logistique, a déclaré une source, tout en conservant le contrôle opérationnel d'Ipiranga, même avec une participation réduite, si possible, a ajouté la deuxième personne.

Un accord potentiel avec Chevron s'appuierait sur les relations existantes entre les deux entreprises. Chevron et Ipiranga ont déjà une coentreprise dans le secteur des lubrifiants, ce qui, selon une source, fait des discussions sur la propriété d'Ipiranga "une évolution naturelle."

Cette même source a toutefois précisé qu'Ultrapar pourrait être en train d'explorer des options avec plusieurs acheteurs potentiels.

Les représentants de Chevron, d'Ultrapar et de BTG se sont refusés à tout commentaire.