L'entreprise brésilienne PicPay fixe le prix de son introduction en bourse à New York à 19 dollars par action, soit le haut de la fourchette indiquée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte à partir des données de l'entreprise, ajout du contexte)

La banque numérique brésilienne PicPay a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 19 dollarspar action, soit le haut de la fourchette de prix indiquée , a indiqué la société.

PicPay a déclaré avoir vendu environ 22,9 millions d'actions de catégorie A dans le cadre de l'offre, ce qui lui a permis de lever environ 434 millions de dollars.

Les preneurs fermes disposent d'une période de 30 jours pour exercer l'option d'achat de 3,4 millions d'actions supplémentaires, ce qui pourrait potentiellement porter l'opération à environ 500 millions de dollars, a déclaré PicPay.

La banque numérique, soutenue par J&F Investimentos des frères milliardaires brésiliens Wesley et Joesley Batista, avait déjà envisagé une cotation aux États-Unis en 2021, mais a abandonné ce projet en raison des vents contraires du marché.

Citigroup C.N , Bank of America BAC.N et RBC Capital Markets ont agi en tant que coordinateurs mondiaux pour l'offre, avec Mizuho, Wolfe et Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual BPAC3.SA et XP XP.O agissant également en tant que teneurs de livres.

Reuters a rapporté plus tôt mercredi, citant une source, que PicPay était prêt à fixer le prix de son introduction en bourse au sommet de la fourchette de prix indiquée de 16 à 19 dollars par action.