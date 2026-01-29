 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise brésilienne PicPay fixe le prix de son introduction en bourse à New York à 19 dollars par action, soit le haut de la fourchette indiquée
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 01:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte à partir des données de l'entreprise, ajout du contexte)

La banque numérique brésilienne PicPay a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 19 dollarspar action, soit le haut de la fourchette de prix indiquée , a indiqué la société.

PicPay a déclaré avoir vendu environ 22,9 millions d'actions de catégorie A dans le cadre de l'offre, ce qui lui a permis de lever environ 434 millions de dollars.

Les preneurs fermes disposent d'une période de 30 jours pour exercer l'option d'achat de 3,4 millions d'actions supplémentaires, ce qui pourrait potentiellement porter l'opération à environ 500 millions de dollars, a déclaré PicPay.

La banque numérique, soutenue par J&F Investimentos des frères milliardaires brésiliens Wesley et Joesley Batista, avait déjà envisagé une cotation aux États-Unis en 2021, mais a abandonné ce projet en raison des vents contraires du marché.

Citigroup C.N , Bank of America BAC.N et RBC Capital Markets ont agi en tant que coordinateurs mondiaux pour l'offre, avec Mizuho, Wolfe et Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual BPAC3.SA et XP XP.O agissant également en tant que teneurs de livres.

Reuters a rapporté plus tôt mercredi, citant une source, que PicPay était prêt à fixer le prix de son introduction en bourse au sommet de la fourchette de prix indiquée de 16 à 19 dollars par action.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
51,790 USD NYSE -0,70%
CITIGROUP
114,150 USD NYSE -0,53%
XP A
20,4350 USD NASDAQ +1,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank