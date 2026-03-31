L'entreprise brésilienne Natura annonce l'acquisition d'une participation par Advent, tandis que les fondateurs quittent le conseil d'administration

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Le fabricant brésilien de cosmétiques Natura NATU3.SA a déclaré lundi que le fonds d'investissement américain Advent avait signé un accord contraignant pour acheter une participation dans la société, tout en annonçant un remaniement du conseil d'administration qui comprend le départ de ses fondateurs.

* Advent International achètera entre 8%et 10% de Natura pour un prix moyen cible de 9,75 reais (1,86) par action, a déclaré Naturadans un dépôt de titres.

* L'opération sera réalisée sur le marché secondaire au cours d'une période de six mois.

* Advent aura le droit de nommer deux membres au conseil d'administration de Natura.

REMANIEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

* Natura a également annoncé des changements au sein de son conseil d'administration, les fondateurs Luiz Seabra, Guilherme Leal et Pedro Passos se retirant.

* Le président et ancien directeur général Fabio Barbosa quittera également son siège.

* Natura a proposé aux actionnaires que les quatre membres forment un nouveau conseil consultatif, sans pouvoir de décision.

* Selon cette proposition, Alessandro Carlucci deviendrait président.

(1 $ = 5,2520 reais)