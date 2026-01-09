 Aller au contenu principal
L'entreprise biopharmaceutique Eikon Therapeutics fait état de pertes plus importantes dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis
09/01/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails)

La société biopharmaceutique clinique Eikon Therapeutics a révélé vendredi des pertes plus importantes sur neuf mois dans le cadre de sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

La société a révélé une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires d'environ 254 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, contre une perte d'environ 179 millions de dollars un an plus tôt.

Les introductions en bourse devraient prendre de l'ampleur en 2026, car les baisses de taux d'intérêt prévues renforcent la confiance des investisseurs et leur goût du risque, encourageant les fabricants de médicaments en phase finale à tester les marchés publics après la période des fêtes de fin d'année.

Plus tôt dans la journée de vendredi, une autre société biopharmaceutique, Veradermics, a également déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

Eikon Therapeutics sera cotée au Nasdaq sous le symbole "EIKN".

Il s'agit d'une société biopharmaceutique en phase finale de développement de médicaments innovants destinés à répondre à des besoins médicaux graves non satisfaits, avec un accent initial sur l'oncologie.

J.P. Morgan, Morgan Stanley et BofA Securities sont les preneurs fermes de l'offre.

