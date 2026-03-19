L'entreprise australienne Worley grimpe après la mise à jour de son projet de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de la société australienne Worley WOR.AX augmentent jusqu'à 2% à 10,37 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 11 mars

** La société d'ingénierie déclare avoir reçu l'autorisation complète de procéder de Venture Global VG.N pour la deuxième phase de son projet CP2

** CP2 est une installation d'exportation de GNL aux États-Unis et la société fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) avec Venture Global

** Malgré les mouvements de la séance, l'action WOR est en baisse de 18,3 % depuis le début de l'année