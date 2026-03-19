 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise australienne Worley grimpe après la mise à jour de son projet de GNL
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 01:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de la société australienne Worley WOR.AX augmentent jusqu'à 2% à 10,37 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 11 mars

** La société d'ingénierie déclare avoir reçu l'autorisation complète de procéder de Venture Global VG.N pour la deuxième phase de son projet CP2

** CP2 est une installation d'exportation de GNL aux États-Unis et la société fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) avec Venture Global

** Malgré les mouvements de la séance, l'action WOR est en baisse de 18,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
111,59 USD Ice Europ +1,77%
Pétrole WTI
97,40 USD Ice Europ -1,72%
WORLEY
6,350 EUR Tradegate +2,42%
WORLEY
7,1600 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank