L'entreprise australienne Telix Pharmaceuticals progresse grâce à l'accord de 40 millions de dollars conclu avec Regeneron ; Citi voit une portée plus large

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13 avril - ** Telix Pharmaceuticals TLX.AX progresse de 8,8 % à 15,93 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 5 novembre 2025

** L'action enregistre son plus grand gain intrajournalier en pourcentage depuis le 10 mars

** Le groupe biopharmaceutique et la société de biotechnologie Regeneron Pharmaceuticals REGN.O annoncent une collaboration pour développer et commercialiser conjointement des thérapies radiopharmaceutiques

** Telix déclare qu'elle recevra 40 millions de dollars de Regeneron et qu'elle pourrait gagner jusqu'à 2,1 milliards de dollars en paiements et en redevances

** Citi déclare que la collaboration semble avoir une portée potentiellement "large"; ajoute que le partenariat pourrait ne pas être limité aux études sur les radiations

** L'action est notée "achat" en moyenne; le prix médian est de 23,15 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, TLX a progressé de 38,8%