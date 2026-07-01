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L'entreprise australienne Swift TV enregistre sa plus forte hausse mensuelle grâce à une commande de Chevron
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 05:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Le cours de l'action de la société australienne Swift TV STV.AX a grimpé jusqu'à 16,7 %, atteignant 0,007 dollar australien, soit sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 3 juin

** Le fournisseur de services de diffusion indique avoir reçu des commandes d'achat de la part de Chevron CVX.N portant sur 1 900 appareils Swift TV supplémentaires

** Il précise que ces produits sont destinés aux installations d’hébergement offshore de Chevron situées à Barrow Island et à Wheatstone

** Swift TV estle produit de télévision connectée certifié par Google et Netflix, destiné à fournir des solutions de divertissement aux entreprises

** Malgré ces avancées, le titre affiche une baisse de 22,2 % depuis le début de l’année

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