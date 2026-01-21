L'entreprise australienne Strategic Materials vise une journée record grâce à une proposition de rachat de la part d'une société américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions d'Australian Strategic Materials

ASM.AX augmentent de 105,5 % à 1,495 dollars australiens, leur plus forte hausse intrajournalière en pourcentage

** L'action atteint son plus haut niveau depuis le 22 octobre ** Le producteur de métaux critiques annonce que la société Energy Fuels UUUU.A , cotée aux États-Unis, va acquérir ASM pour 1,60 dollars australiens par action

** Les actionnaires d'ASM recevront 0,053 action d'Energy Fuels et un dividende spécial non privilégié allant jusqu'à 0,13 dollars australiens pour chaque action d'ASM

** L'opération implique une prime de 121 % par rapport au cours de clôture d'ASM du 20 janvier et valorise ASM à 447 millions de dollars australiens (300,92 millions de dollars)

** L'opération créerait un producteur mondial d'éléments de terres rares de niveau intermédiaire en dehors de la Chine, avec une présence aux États-Unis, en Corée du Sud et en Australie, si elle se concrétisait

** La société déclare que son conseil d'administration a recommandé à l'unanimité aux actionnaires d'ASM de voter en faveur de l'opération

** L'action a augmenté de 31,1 % en 2025 et sa valeur a presque doublé depuis le début de l'année

(1 $ = 1,4854 dollars australiens)