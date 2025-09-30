L'entreprise australienne Stakk monte en flèche grâce à un accord avec T-Mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de Stakk SKK.AX augmentent de 64,7 % pour atteindre 0,056 dollar australien, leur plus haut niveau depuis le 7 février 2022 ** Le fournisseur de solutions bancaires déclare que a conclu un accord de trois ans avec le principal fournisseur de réseaux de télécommunications des États-Unis, T-Mobile US

TMUS.O . ** Dans le cadre de cet accord, T-Mobile utilisera les capacités de capture d'images mobiles, d'authentification d'images, d'OCR et d'orchestration de documents et de données de Stakk

** L'action affiche son plus grand gain intrajournalier en pourcentage depuis le 18 septembre

** Plus de 195 millions d'actions ont changé de mains, contre un volume moyen de 28,4 millions sur 30 jours

** L'action est actuellement en hausse de 50 %, ce qui porte les gains depuis le début de l'année à plus de 640 %