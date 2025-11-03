 Aller au contenu principal
L'entreprise australienne Mandrake Resources atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an grâce à l'accord sur le lithium conclu avec Stardust Power
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 00:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** Les actions de Mandrake MAN.AX augmentent de 26,1% à A$0,029, atteignant leurs plus hauts niveaux depuis le 29 octobre 2024

** L'action atteint son plus haut gain intrajournalier en pourcentage depuis le 29 juin 2023

** La société d'exploration australienne signe un accord non contraignant avec le raffineur de lithium Stardust Power SDST.O

** L'accord prévoit de fournir à Stardust 7 500 tonnes de chlorure de lithium par an

** L'action a augmenté de plus de 18% cette année, y compris le mouvement du jour

Valeurs associées

STARDUST POWER
4,4000 USD NASDAQ -5,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

