L'entreprise australienne Lynas enregistre une forte croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et signale une forte demande

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(Réécriture, ajout de détails sur les résultats du paragraphe 2)

Le groupe australien Lynas Rare Earths

LYC.AX a multiplié par plus de deux son chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, aidé par des prix plus élevés, tout en signalant une forte demande du marché, les clients cherchant à réduire leur dépendance aux terres rares en provenance de Chine.

Le plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine a affiché un chiffre d'affaires brut de 265 millions de dollars australiens (190,19 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, contre 123 millions de dollars australiens un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires, le plus élevé de Lynas depuis le dernier trimestre de l'exercice 2022, a été soutenu par des prix plus élevés et une meilleure combinaison de produits.

La société, le seul producteur commercial d'oxydes de terres rares légères et lourdes en dehors de la Chine, a souligné un "regain d'intérêt urgent de la part des clients pour la sécurisation des chaînes d'approvisionnement durables en dehors de la Chine en raison des perturbations continues des chaînes d'approvisionnement précédentes".

Lynas a déclaré qu'elle n'avait pas subi de perturbations matérielles dues au choc énergétique provoqué par la guerre en Iran, car sa consommation de diesel avait diminué après la mise en service de sa centrale électrique hybride renouvelable à Mt Weld.

Elle a toutefois indiqué qu'elle s'attendait à une augmentation des coûts des matériaux et qu'il était difficile d'en prévoir l'ampleur et la durée.

Les actions de la société étaient en baisse de 2,5 % dans les premiers échanges, tandis que le sous-indice minier plus large .AXMM était légèrement inférieur.

Le mineur a déclaré que le prix de vente moyen du néodyme-praséodyme a augmenté de 25 % par rapport au trimestre précédent en raison de changements dans les prix de l'indice du marché et d'une part croissante des ventes à des prix indépendants de l'indice du marché.

Lynas a déclaré une production totale d'oxyde de terres rares (REO) de 3 233 tonnes métriques pour le trimestre, soit un bond de plus de 69 % par rapport à l'année précédente.

Les éléments de terres rares sont essentiels à la fabrication de batteries, de puces électroniques, d'équipements de défense et d'autres produits de haute technologie.

(1 dollar = 1,3933 dollar australien)