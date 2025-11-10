L'entreprise australienne Ionic Rare Earths signe un accord préliminaire pour une usine de recyclage aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ionic Rare Earths IXR.AX a déclaré lundi avoir signé un protocole d'accord non contraignant avec US Strategic Metals pour construire une installation de recyclage qui produira des oxydes de terres rares, y compris ceux soumis à des restrictions d'exportation de la Chine.

DÉTAILS CLÉS

*L'installation de recyclage du Missouri devrait produire des quantités importantes de néodyme et de praséodyme (NdPr) ainsi que des terres rares lourdes, notamment du dysprosium, du terbium, du samarium, du gadolinium et de l'holmium, ont indiqué les entreprises dans un communiqué commun.

*L'accord se concentre sur la production rapide d'oxydes de terres rares magnétiques séparés et de haute pureté, avec un potentiel d'expansion pour inclure une large gamme de terres rares magnétiques et lourdes à partir d'une gamme de carbonates de terres rares mixtes d'origine stratégique, selon le communiqué.

CITATION CLÉ

*"Le recyclage des aimants est la voie la plus rapide et la moins coûteuse pour développer une chaîne d'approvisionnement en terres rares ex-Chine aux États-Unis", a déclaré Tim Harrison, directeur général de Ionic Rare Earths.

CONTEXTE CLÉ

*Ionic Rare Earths a déclaré qu'elle cherchait à reproduire les capacités démontrées dans son usine de recyclage de Belfast afin de fournir un approvisionnement stratégique en aimants et en terres rares lourdes à la chaîne d'approvisionnement américaine.

*Le protocole d'accord intervient après que les États-Unis et l'Australie ont signé le mois dernier un accord de grande envergure sur les minéraux critiques, dans le but de contrer l'emprise de la Chine sur l'industrie.