L'entreprise australienne ION Video atteint son plus haut niveau en un mois et demi grâce à une collaboration potentielle avec Meta et Alphabet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 avril - ** Les actions de ION Video IOV.AX augmentent de 40,9 % à 0,310 dollar australien, atteignant leur plus haut niveau depuis le 2 mars

** L'action est sur la voie d'une troisième session consécutive de gains, si la tendance actuelle se maintient

** La société d'infrastructure confirme qu'elle a entamé des discussions initiales avec des cadres supérieurs de Meta Platforms META.O et d'Alphabet GOOGL.O .

** Ajoute que des discussions portent sur l'application potentielle de la technologie de l'entreprise avec des firmes mondiales

** L'action a progressé de plus de 96 % cette année, y compris le mouvement de la journée