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L'entreprise australienne Ingenia reçoit une offre améliorée de Warburg Pincus, qui dépasse celle d'AVID
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 00:59

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification du titre et ajout d'informations à partir du paragraphe 2)

La société australienne Ingenia Communities INA.AX a annoncé mercredi avoir reçu une quatrième offre, revalorisée, de la part de la société de capital-investissement Warburg Pincus, qui valorise le promoteur immobilier à 2,24 milliards de dollars australiens (1,55 milliard de dollars américains).

Cette offre améliorée, à 5,50 dollars australiens par action, représente une prime de 50,7 % par rapport au dernier cours de clôture d’Ingenia avant la première offre de Warburg Pincus, début septembre.

La troisième offre révisée de Warburg Pincus, comprenant 5,45 dollars australiens en numéraire par action plus une distribution autorisée pouvant aller jusqu’à 0,05 dollar australien par action, est supérieure de 1,9 %, soit 0,10 dollar australien par action, à l’offre d’AVID Property Group annoncée lundi.

La société basée aux États-Unis a également l’intention de faire intervenir Discovery Parks, soutenu par l’Australian Retirement Trust, et LDR Capital, une filiale du family office de la famille Lederer, en tant que co-investisseurs.

Dans le cadre de cette nouvelle proposition, Discovery Parks devrait acquérir l’activité de parcs de vacances d’Ingenia, tandis que LDR Capital pourrait racheter l’activité de jardins du promoteur immobilier.

La dernière offre de Warburg Pincus est soumise, entre autres conditions, à l’accord d’Ingenia concernant la participation des deux co-investisseurs et les acquisitions qu’ils proposent.

(1 dollar américain = 1,4229 dollars australiens)

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