L'entreprise australienne EchoIQ enregistre sa plus forte hausse depuis plus de deux mois grâce à un accord avec la clinique américaine Mayo Clinic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de la société australienne EchoIQ EIQ.AX augmentent jusqu'à 17,1 % à 0,72 dollar australien; elles sont en passe d'enregistrer leur plus forte hausse intrajournalière depuis le 22 janvier

** L'action est à son plus haut niveau depuis le 12 mars

** L'entreprise de technologie médicale annonce un accord avec la clinique Mayo aux États-Unis en vue d'une autorisation potentielle de la FDA pour l'EchoSolv HF

** EchoSolv HF est un logiciel d'aide à la décision clinique basé sur l'IA, conçu pour aider à détecter l'insuffisance cardiaque à partir des données de l'échocardiographie

** L'accord permet à Mayo Clinic de revendre et de distribuer EchoSolv HF après l'autorisation de la FDA

** L'action a augmenté de 169,2 % cette année, y compris les mouvements de la séance