 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'entreprise australienne DroneShield rebondit grâce au soutien de Jefferies à son nouveau directeur général et à son nouveau président
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 06:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

9 avril - ** Les actions de DroneShield DRO.AX augmentent jusqu'à 3,8 % à 3,58 dollars australiens

** Mercredi, elles ont chuté de 13,5 % après que l'entreprise de technologie des drones a annoncé que le directeur général Oleg Vornik et le président du conseil d'administration Peter James allaient démissionner

** Les départs interviennent après que les cadres supérieurs, y compris Vornik et James, ont été examinés pour avoir vendu des actions de la société en novembre

** Jefferies ("hold", PT A$3.70) déclare que l'élévation du Chief Product Officer Angus Bean au poste de CEO est un "remplacement naturel" et apporte une connaissance approfondie des produits et des logiciels ** Jefferies ajoute que la nomination de Hamish McLennan au poste de président est "solide" étant donné ses rôles d'ancien directeur général de Ten Network et de président actuel de la société de publicité REA Group REA.AX .

** Cependant, il met en doute la faisabilité des incitations à long terme compte tenu des ventes d'actions, du ralentissement de la croissance des revenus engagés et de l'atténuation de l'incertitude géopolitique ** L'action est en hausse de 13,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LAMARADVTSREIT RG-A
132,1200 USD NASDAQ +2,60%
REA GROUP
124,4500 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/04/2026 à 06:06:36.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Image diffusée le 7 avril 2026 par la Nasa montrant le croissant de la Terre se couchant le long du limbe lunaire, observé depuis le vaisseau spatial Orion, le 6 avril 2026 ( NASA / Handout )
    Encore sonnés par la Lune, les astronautes d'Artémis n'en reviennent toujours pas
    information fournie par AFP 09.04.2026 07:12 

    Après avoir pris des milliers de photos et livré d'innombrables descriptions de la Lune, les quatre astronautes d'Artémis ont confié sur le chemin du retour vers la Terre avoir bien du mal à réaliser ce qu'ils venaient de vivre. "L'esprit humain n'est pas fait ... Lire la suite

  • Un panneau indiquant Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à New York
    Wall Street termine en hausse après le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran
    information fournie par Reuters 09.04.2026 06:38 

    La Bourse de New York a ‌fini en hausse mercredi, après que Washington et Téhéran sont convenus de respecter un cessez-le-feu ​de deux semaines. L'indice Dow Jones a gagné 2,85%, ou 1 325,46 points, à 47.909,92 points. Le Standard & Poor's 500, plus large,

  • Le bâtiment de la Réserve fédérale à Washington
    Les responsables de la Fed plus ouverts à des hausses de taux
    information fournie par Reuters 09.04.2026 06:36 

    Davantage de responsables ‌de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont estimé lors de leur ​réunion du mois dernier que des hausses des taux d'intérêt pourraient s'avérer nécessaires pour lutter contre l'inflation, qui continuait de dépasser l'objectif ​de 2% fixé ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 09.04.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * EXOR ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank