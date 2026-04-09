L'entreprise australienne DroneShield rebondit grâce au soutien de Jefferies à son nouveau directeur général et à son nouveau président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

9 avril - ** Les actions de DroneShield DRO.AX augmentent jusqu'à 3,8 % à 3,58 dollars australiens

** Mercredi, elles ont chuté de 13,5 % après que l'entreprise de technologie des drones a annoncé que le directeur général Oleg Vornik et le président du conseil d'administration Peter James allaient démissionner

** Les départs interviennent après que les cadres supérieurs, y compris Vornik et James, ont été examinés pour avoir vendu des actions de la société en novembre

** Jefferies ("hold", PT A$3.70) déclare que l'élévation du Chief Product Officer Angus Bean au poste de CEO est un "remplacement naturel" et apporte une connaissance approfondie des produits et des logiciels ** Jefferies ajoute que la nomination de Hamish McLennan au poste de président est "solide" étant donné ses rôles d'ancien directeur général de Ten Network et de président actuel de la société de publicité REA Group REA.AX .

** Cependant, il met en doute la faisabilité des incitations à long terme compte tenu des ventes d'actions, du ralentissement de la croissance des revenus engagés et de l'atténuation de l'incertitude géopolitique ** L'action est en hausse de 13,5 % depuis le début de l'année