L'entreprise australienne Domino's Pizza nomme un cadre de McDonald's au poste de directeur général

L'opérateur de franchise australien Domino's Pizza Enterprises DMP.AX a nommé mercredi Andrew Gregory, un cadre supérieur de McDonald's MCD.N , au poste de président-directeur général et de directeur général.