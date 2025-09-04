L'entreprise australienne Curvebeam AI chute, Bell Potter réduisant l'objectif de prix dans l'attente de la validation de HiRise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de la société australienne Curvebeam AI CVB.AX sont en baisse de 10,7 % à 0,125 dollar australien

** Les analystes de Bell Potter réduisent l'objectif de prix pour le fabricant d'équipement médical à 0,15 dollar australien contre 0,18 dollar australien; ils abaissent la recommandation à "conserver" contre "acheter"

** Bell Potter réduit les prévisions de revenus pour l'année fiscale 26 pour la société afin d'être en ligne avec les résultats de l'année fiscale 25

** Les ventes du scanner HiRise de Curvebeam AI resteront limitées car le produit n'a pas encore été validé pour être utilisé avec le système de chirurgie robotique Mako de Stryker

SYK.N

** Nous nous attendions à ce que la validation du HiRise par Stryker soit achevée au cours du quatrième trimestre de l'exercice 26, mais il n'y a actuellement aucune garantie qu'elle soit finalisée au cours de l'exercice en cours, déclare Bell Potter

** Dernière baisse de 7,1 % pour CVB, ce qui porte les pertes à 3,7 % depuis le début de l'année