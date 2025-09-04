L'entreprise australienne Curvebeam AI chute, Bell Potter réduisant l'objectif de prix dans l'attente de la validation de HiRise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
** Les actions de la société australienne Curvebeam AI CVB.AX sont en baisse de 10,7 % à 0,125 dollar australien
** Les analystes de Bell Potter réduisent l'objectif de prix pour le fabricant d'équipement médical à 0,15 dollar australien contre 0,18 dollar australien; ils abaissent la recommandation à "conserver" contre "acheter"
** Bell Potter réduit les prévisions de revenus pour l'année fiscale 26 pour la société afin d'être en ligne avec les résultats de l'année fiscale 25
** Les ventes du scanner HiRise de Curvebeam AI resteront limitées car le produit n'a pas encore été validé pour être utilisé avec le système de chirurgie robotique Mako de Stryker
** Nous nous attendions à ce que la validation du HiRise par Stryker soit achevée au cours du quatrième trimestre de l'exercice 26, mais il n'y a actuellement aucune garantie qu'elle soit finalisée au cours de l'exercice en cours, déclare Bell Potter
** Dernière baisse de 7,1 % pour CVB, ce qui porte les pertes à 3,7 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer