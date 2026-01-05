 Aller au contenu principal
L'entreprise australienne BlueScope Steel reçoit une offre de rachat de 8,8 milliards de dollars de la part de SGH et de Steel Dynamics
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 11:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

SGH et Steel Dynamics font une offre en espèces de 30 dollars australiens par action

*

L'offre a été faite le 12 décembre; elle implique une prime de 26,8 % par rapport à la clôture du 11 décembre

*

Le conseil d'administration de BlueScope évalue l'offre

*

BlueScope divulgue les trois offres précédentes rejetées

(L'article contient des détails sur l'offre publique d'achat et le contexte; SGH a refusé de commenter au paragraphe 7)

La société australienne BlueScope Steel

BSL.AX a déclaré lundi avoir reçu une proposition de rachat de 13,15 milliards de dollars australiens (8,78 milliards de dollars) de la part d'un groupe d'investisseurs comprenant SGH

SGH.AX , propriété du milliardaire Kerry Stokes, et Steel Dynamics STLD.O , basée aux États-Unis.

La proposition faite en décembre marque la dernière tentative de Steel Dynamics d'acheter le plus grand producteur d'acier d'Australie, et intervient alors que le secteur est aux prises avec les droits de douane du président américain Donald Trump sur les importations d'acier .

BlueScope exploite cinq entreprises en Amérique du Nord et était considérée comme largement protégée des droits de douane car elle expédie une petite quantité d'acier d'Australie vers les États-Unis, mais la faiblesse de la demande et une dépréciation importante de son unité américaine de revêtements métalliques ont affecté ses bénéfices de l'exercice 2025 .

Le 12 décembre, le conglomérat industriel SGH, coté à Sydney, et Steel Dynamics, coté au Nasdaq, ont fait une offre en espèces de 30 dollars australiens par action, ce qui représente une prime de 26,8 % par rapport au cours de clôture de BlueScope le 11 décembre et une prime de 22,7 % par rapport à son cours de clôture le plus récent.

L'offre de rachat, divulguée lundi en fin de journée, permettrait à SGH d'acquérir toutes les actions de BlueScope et de céder ensuite ses activités nord-américaines à Steel Dynamics.

Le conseil d'administration de BlueScope étudie et évalue la dernière proposition de rachat, a déclaré l'aciériste dans un document déposé à la bourse .

SGH s'est refusé à tout commentaire, tandis que Steel Dynamics n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

AustralianSuper, le plus grand fonds de pension du pays et le principal actionnaire de BlueScope avec une participation de 12,51 %, n'a pas non plus répondu immédiatement en dehors des heures de bureau.

BlueScope a révélé pour la première fois qu'elle avait repoussé trois offres d'achat non sollicitées distinctes, dont deux émanant d'un consortium différent dirigé par Steel Dynamics à la fin de l'année 2024, offrant 27,50 dollars australiens puis 29 dollars australiens par action.

Ces deux propositions auraient permis à Steel Dynamics de devenir propriétaire des activités nord-américaines de BlueScope.

Une troisième proposition de Steel Dynamics au début de 2025 aurait acquis la totalité de BlueScope, conservé ses activités nord-américaines et distribué les actifs restants aux actionnaires de BlueScope. Elle évaluait les activités nord-américaines à 24 dollars australiens par action et les autres actifs à pas moins de 9 dollars australiens par action.

"Ces approches ont été rejetées car elles sous-évaluaient considérablement BlueScope et ses perspectives d'avenir, et présentaient un risque d'exécution important en ce qui concerne les résultats réglementaires", a déclaré BlueScope.

(1 $ = 1,4981 dollar australien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

