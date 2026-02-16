 Aller au contenu principal
L'entreprise australienne BlueScope Steel dépasse les estimations de bénéfices et revoit ses perspectives à la hausse ; les actions chutent
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 06:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Prévoit un EBIT sous-jacent de 620 à 700 millions de dollars australiens pour le second semestre

*

Déclaration d'un dividende de 65 cents australiens par action

*

Le NPAT sous-jacent du premier semestre dépasse les estimations

*

L'action BSL termine en baisse de 2,7 %

(Ajoute les mouvements d'actions, les commentaires des analystes; paragraphes 4-6,8) par Sneha Kumar et Roshan Thomas

BlueScope Steel BSL.AX , cible australienne d'une OPA, a prévu lundi des bénéfices plus élevés pour le second semestre et a déclaré un bénéfice pour le premier semestre supérieur aux estimations, aidé par des écarts plus importants aux États-Unis, des volumes plus élevés sur les marchés clés et un bon contrôle des coûts.

Le sidérurgiste s'attend à ce que le bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts (EBIT) se situe entre 620 et 700 millions de dollars australiens (437,72 et 494,20 millions de dollars américains).

Pour le semestre clos le 31 décembre, BlueScope a affiché un EBIT sous-jacent de 557,5 millions de dollars australiens et un bénéfice net sous-jacent après impôts (NPAT) de 382 millions de dollars australiens, soit plus du double des 176,4 millions de dollars australiens de l'année dernière et plus que l'estimation de Visible Alpha de 349,2 millions de dollars australiens.

Malgré ce résultat positif, l'action a terminé la séance en baisse de 2,7 % à 28,37 dollars australiens, après avoir enregistré une baisse de 3,3 % par rapport à un gain de 3,2 %.

"Le mouvement d'aujourd'hui ressemble moins à un verdict sur la qualité du résultat qu'à un recalibrage sur les attentes du second semestre et sur notre position dans le cycle", a déclaré Marc Jocum, stratège principal en matière de produits et d'investissements chez Global X ETFs.

Après le rejet le mois dernier d'une proposition de rachat de 13,2 milliards de dollars australiens de SGH SGH.AX et de la société américaine Steel Dynamics STLD.O , une partie du marché avait espéré une offre concurrente plus élevée, de l'ordre de 35 à 40 dollars australiens, par rapport à l'offre initiale de 30 dollars australiens.

En l'absence de nouveaux développements au niveau de l'entreprise, l'attention s'est de nouveau portée sur les fondamentaux et les risques liés aux bénéfices à court terme, a ajouté M. Jocum.

Le groupe a déclaré qu'il était bien placé pour générer davantage de flux de trésorerie, pour un total de 3 dollars australiens par action pour les actionnaires en 2026, y compris un dividende spécial de 1 dollar australien par action annoncé précédemment.

Il a déclaré un acompte sur dividendes de 65 cents australiens par action, contre 30 cents un an plus tôt, et a annoncé un rachat sur le marché de 310 millions de dollars australiens, conformément à son objectif de distribution d'au moins 75 % du flux de trésorerie disponible aux actionnaires.

"Au cours du semestre, tous les grands projets ont progressé vers l'achèvement, y compris le four à arc électrique de New Zealand Steel..., ce qui renforce la résilience opérationnelle et la croissance de BlueScope", a déclaré Tania Archibald, directrice générale et chef de la direction.

L'entreprise a également simplifié son portefeuille en vendant 50 % de sa participation dans Tata BlueScope Steel et a vendu une partie de son site de West Dapto, ouvrant ainsi la voie à l'augmentation du rendement pour les actionnaires, a déclaré Mme Archibald. (1 $ = 1,4164 dollar australien)

Dividendes
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLUESCOPE STEEL
17,000 EUR Tradegate -1,73%
BLUESCOPE STEEL
20,5200 USD OTCBB 0,00%
STEEL DYNAMICS
191,6700 USD NASDAQ -3,93%
