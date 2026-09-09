L'entreprise australienne Austal en hausse après une offre d'acquisition de sa filiale américaine évaluée à environ 1,35 milliard de dollars

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9 septembre - ** Les actions du constructeur naval Austal ASB.AX ont progressé jusqu'à 9%, atteignant 4,74 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 12 août

** Les actions enregistrent leur plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 1er septembre

** La société a reçu une offre de la part de la société américaine Wildcat Infrastructure pour ses activités aux États-Unis, valorisant cette division entre 1,25 et 1,35 milliard de dollars, dette comprise

** La cotation des actions a été brièvement suspendue dans l'attente de l'annonce

** Depuis le début de l'année, l'action ASB a reculé de 30,8%