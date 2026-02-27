L'entreprise australienne Appen affirme que le fait d'être la Suisse de l'IA stimule la demande pour ses tests humains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise australienne Appen APX.AX , un important fournisseur de services d'évaluation humaine des systèmes d'intelligence artificielle, a déclaré que la montée du protectionnisme technologique stimulerait la demande aux États-Unis et en Chine pour ses services qui utilisent de vraies personnes pour former et tester des modèles.

Ces perspectives offrent un ENQUÊTE contre-intuitif des gagnants de l'ère de l'IA. Alors que l'automatisation entraîne des licenciements massifs dans certaines entreprises telles que WiseTech WTC.AX et Block XYZ.AX , la demande augmente pour les sociétés qui fournissent les données humaines nécessaires au développement et à l'amélioration de l'IA.

Le protectionnisme technologique, qui a déjà incité Washington à restreindre Nvidia NVDA.O les exportations de puces d'IA vers la Chine, pourrait donner lieu à des barrières commerciales dans le domaine des données, de l'approvisionnement en modèles et de la vérification, ce qui obligerait les entreprises à les développer localement, a déclaré le directeur général d'Appen.

"Un certain protectionnisme sera mis en place, ce qui créera une plus grande demande de données, ce qui place Appen dans une bonne position car nous pouvons jouer sur les deux tableaux", a déclaré le directeur général Ryan Kolln lors d'une interview.

"Le fait que nous soyons en Australie nous aide. C'est un peu l'approche de la Suisse, où nous ne sommes pas fortement alignés sur les États-Unis ou la Chine. Les divisions le sont, mais nous ne le sommes pas en tant qu'entreprise", a ajouté M. Kolln, faisant référence au statut de neutralité du pays européen.

Cette semaine, Appen a déclaré que le bénéfice sous-jacent avant impôt pour l'année se terminant en décembre avait plus que triplé en raison d'une augmentation des contrats avec la Chine et de nouveaux projets d'IA générative pour son unité mondiale - qui comprend les États-Unis. La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes augmentent jusqu'à 30 % en 2026.

Appen utilise un vaste réseau mondial de travailleurs occasionnels pour fournir une vérification humaine des données synthétiques, mais Kolln a déclaré qu'à mesure que les produits d'IA devenaient plus avancés, les qualifications des travailleurs devenaient plus spécifiques.

"On nous a demandé de trouver des personnes qui ont participé aux Olympiades de mathématiques et ont remporté une médaille d'or", a-t-il déclaré. "Il est facile de les trouver parce qu'on peut faire des recherches, mais comment faire pour qu'ils aient envie de travailler pour vous?