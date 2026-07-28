L'entreprise au cœur de l'épidémie de cyclosporose aux États-Unis s'est plainte auprès de la Maison Blanche, selon une source

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* Taylor Farms s'est plaint auprès de la Maison Blanche et de la FDA au sujet des inspections, selon une source

* Le CDC a confirmé 4 173 cas et recensé plus de 7 400 cas suspects

* L'ancien directeur de la FDA estime que le persil et la coriandre provenant du centre du Mexique pourraient être liés à des foyers épidémiques

* Taylor Farms affirme avoir cessé de s'approvisionner dans le centre du Mexique et avoir temporairement fermé son site dans cette région

par Siddhi Mahatole, Bo Erickson, Tom Polansek et Sarah Morland

Le fournisseur américain de fruits et légumes Taylor Farms s'est plaint auprès de responsables de la Maison Blanche et de la Food and Drug Administration (FDA) au sujet du processus d'inspection du gouvernement au début du mois, a déclaré lundi une source proche de la réunion, alors que le Michigan signalait une flambée de cas d'une maladie parasitaire liée à la laitue de l'entreprise en provenance du Mexique.

Depuis des semaines, les consommateurs s’interrogent sur la sécurité de la consommation de laitue servie dans les restaurants et ailleurs, en raison de l’incertitude quant aux produits susceptibles de provoquer des cas de cyclosporose , une maladie intestinale pouvant entraîner une diarrhée explosive. Les interrogations persistent, et de nombreuses personnes ont évité de consommer des fruits et légumes frais afin d’échapper à d’éventuelles infections.

Une enquête de la FDA a établi un lien entre l'épidémie de cyclosporose et la laitue iceberg servie dans les restaurants Taco Bell, provenant des exploitations de la société privée Taylor Farms, situées dans le centre du Mexique. Cependant, les autorités sanitaires recherchent d'autres sources potentielles.

Certains grands distributeurs et restaurants ont boudé les produits provenant d’autres producteurs du centre du Mexique, par crainte d’une contamination plus généralisée des exploitations agricoles de la région, a déclaré l’ancien commissaire de la FDA, Scott Gottlieb.

Le représentant américain Robert Garcia, principal démocrate de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, a déclaré dans une lettre qu’il avait ouvert une enquête sur le rôle de Taylor Farms dans cette épidémie et sur la question de savoir si l’entreprise avait tenté d’influencer la réponse de la FDA.

« Taylor Farms a versé des millions au président Trump, s’est entretenue en privé avec la Maison Blanche le soir même où la FDA a identifié sa laitue comme étant à l’origine de cette épidémie, puis aurait tenté de se distancier de cette épidémie », a déclaré M. Garcia.

Taylor Farms n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LE PRODUCTEUR SUSPEND SES ACTIVITÉS AU MEXIQUE

Taylor Farms a déclaré avoir immédiatement retiré du marché tous les produits potentiellement concernés dès que des doutes ont surgi quant à la source de l’épidémie, et avoir également suspendu volontairement la production de tous ses produits dans son usine située au centre du Mexique.

La FDA a indiqué que Taylor Farms avait accepté de retirer les produits concernés à l’issue de discussions approfondies. Toutefois, selon une source proche du dossier, l’entreprise n’a pas respecté le délai de 24 heures fixé pour déterminer si elle prendrait des mesures volontaires après que l’agence lui eut présenté des preuves.

Une autre personne proche du dossier a indiqué que Taylor Farms avait sollicité une réunion et s’était entretenue avec des responsables de la Maison Blanche et de la FDA. Cette source a décrit la réunion comme une occasion pour Taylor Farms de se plaindre du processus d’inspection mis en place par le gouvernement.

Taylor Farms n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les points soulevés par ces deux sources.

La Maison Blanche suit de près l’enquête sur cette épidémie, a déclaré le porte-parole Kush Desai.

« Toute idée selon laquelle la Maison Blanche ou l’administration Trump ferait un quelconque compromis sur la santé et la sécurité du peuple américain est absolument fausse », a-t-il déclaré.

« La FDA mène une enquête approfondie et fondée sur des preuves concernant cette épidémie, et n’a jamais “fait marche arrière” sur les preuves épidémiologiques accablantes désignant un lot de laitue émincée provenant de Taylor Farms de Mexico. »

LES CRAINTES DE CONTAMINATION S’ACCROISSENT DANS LE CENTRE DU MEXIQUE

L'épidémie aux États-Unis a entraîné 4 173 cas confirmés en laboratoire, et les autorités sanitaires ont recensé plus de 7 400 cas suspects supplémentaires, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Lundi, le Michigan a signalé 9.253 cas , soit une augmentation de 1.077 cas depuis sa dernière mise à jour vendredi. Les responsables sanitaires du comté ont déclaré à Reuters qu’ils pensaient que d’autres produits non identifiés rendaient les gens malades, en plus de la laitue de Taylor Farms provenant du Mexique.

« Il est certain que ce seul rappel ne reflète pas toute la réalité », a déclaré Avani Sheth, médecin-chef du comté de Wayne, dans le Michigan, qui comprend Détroit.

Le retrait des produits provenant du centre du Mexique des chaînes d’approvisionnement devrait atténuer les risques actuels pour les consommateurs, a déclaré Gottlieb, l’ancien commissaire de la FDA.

S'exprimant lundi sur CNBC, il a indiqué que plusieurs foyers épidémiques, notamment dans la région des Grands Lacs, à New York et en Caroline du Nord, semblaient potentiellement liés au persil et à la coriandre provenant du centre du Mexique, bien que les enquêteurs n'aient pas encore déterminé la source exacte.

« Je pense que tout le monde considère cette région comme suspecte », a déclaré M. Gottlieb. « Une grande partie de ces produits est actuellement retirée des chaînes d’approvisionnement. »

M. Gottlieb n’a pas identifié les entreprises procédant à ce retrait, et Reuters n’a pas été en mesure de confirmer immédiatement quels détaillants avaient cessé de s’approvisionner en produits mexicains.

L'AMPLITUDE RÉELLE DE L'ÉPIDÉMIE EST PROBABLEMENT BIEN PLUS IMPORTANTE, SELON L'ANCIEN COMMISSAIRE DE LA FDA

M. Gottlieb a déclaré que l’ampleur réelle de l’infection était probablement 10 à 20 fois supérieure au nombre de cas signalés.

Les conditions météorologiques ont accru le risque de contamination généralisée, a-t-il expliqué, ajoutant que des eaux usées non traitées auraient pu atteindre les zones de culture par le biais d’inondations, d’une rupture de canal d’évacuation des eaux usées, de l’eau d’irrigation ou du débordement de toilettes portables utilisées par les ouvriers agricoles.

« Un événement s’est produit dans le centre du Mexique — nous ne savons pas encore lequel — qui a probablement entraîné la contamination de nombreux champs », a déclaré M. Gottlieb.

Au Mexique, les analystes ont souligné qu’il était important d’attendre les résultats des enquêtes officielles.

Mario Puente, responsable de la santé et de la sécurité à la chambre agricole mexicaine (CNA), a déclaré que l’association professionnelle travaillait en étroite collaboration avec les autorités pour enquêter sur l’épidémie et améliorer les pratiques préventives.

Les autorités mexicaines ont indiqué la semaine dernière que l’eau d’irrigation utilisée chez Taylor Farms provenait de puits certifiés appartenant à l’entreprise. Elles n’ont pas constaté de problèmes de santé chez les travailleurs, et les analyses d’échantillons d’eau, ainsi que celles de laitues, se sont révélées négatives.

Juan Carlos Anaya, directeur du cabinet de conseil GCMA, s’est dit surpris que les échantillons de laitue n’aient pas encore donné de résultat positif à la cyclospora et que seuls quelques cas de maladie aient été confirmés au Mexique.

« La situation n’est pas la même qu’aux États-Unis, et nous consommons aussi de la laitue », a-t-il déclaré.