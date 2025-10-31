 Aller au contenu principal
L'entreprise allemande ZF confirme des ajustements de capacité, mais nie que la pénurie de puces en soit la cause
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la déclaration)

L'équipementier automobile allemand ZF ZFF.UL dispose d'un approvisionnement sûr en puces à court terme, mais il procède à des ajustements sur son site de Schweinfurt en raison de l'évolution de la demande des clients, a déclaré vendredi un porte-parole de l'entreprise.

Bloomberg avait rapporté plus tôt que l'entreprise réduisait sa production à Schweinfurt en raison d'une pénurie de semi-conducteurs provoquée par un conflit avec la Chine au sujet du fournisseur Nexperia , citant des personnes familières avec le sujet.

Le porte-parole de ZF a déclaré que des arrêts ou des perturbations de la production étaient possibles si des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement des clients entraînaient une diminution des commandes ou si l'approvisionnement de l'entreprise était interrompu.

"Nous sommes préparés à cette éventualité et pouvons adapter nos capacités de production en conséquence", a ajouté le porte-parole.

Il a confirmé des changements d'horaires à Schweinfurt, mais a précisé que ces changements n'étaient "actuellement pas liés à la pénurie de puces et qu'ils étaient plutôt dus à la fluctuation de la demande des clients".

