L'entreprise allemande PNE perd son appel d'offres pour un projet éolien au Viêt Nam, un nouveau coup dur pour les investisseurs étrangers

Une nouvelle filiale de Vingroup remporte un important projet éolien

PNE avait investi des millions de dollars et s'est vu demander des garanties financières inattendues, selon des sources

Le Viêt Nam cherche à stimuler les champions nationaux dans le cadre d'un nouveau modèle de croissance

Les autorités vietnamiennes ont choisi une filiale nouvellement créée du conglomérat immobilier Vingroup VIC.HM pour développer la première phase d'un des plus grands projets d'énergie éolienne du pays, excluant la société allemande d'énergie renouvelable PNE PNEGn.DE , soutenue par Morgan Stanley, qui a déclaré que la décision était surprenante.

Il s'agit du dernier revers en date pour les investisseurs étrangers dans le secteur de l'énergie au Viêt Nam, après que Hanoi a réduit rétroactivement l'année dernière les subventions accordées à plusieurs entreprises du secteur des énergies renouvelables. Les divergences de vues sur les prix de l'électricité et les délais pèsent également sur les investissements étrangers dans les secteurs naissants du gaz naturel liquéfié et du nucléaire .

La décision est une nouvelle victoire pour Vingroup, la plus grande entreprise vietnamienne en termes de capitalisation boursière, qui se développe dans le cadre de politiques gouvernementales favorables .

À partir de son activité principale, l'immobilier, elle s'est diversifiée dans le tourisme, l'éducation et la santé. Elle possède le fabricant de véhicules électriques VinFast

VFS.O coté au Nasdaq, et a créé l'année dernière des entreprises dans de nouveaux secteurs, notamment les chemins de fer, l'acier, l'énergie, le divertissement et l'espace .

PNE A INVESTI DES MILLIONS DE DOLLARS

PNE prévoyait d'investir 4,6 milliards de dollars dans le projet éolien offshore de 2 000 mégawatts, qui a récemment été reclassé comme projet littoral malgré l'absence de changements importants par rapport au plan initial.

Le Viêt Nam souhaite disposer d'une capacité éolienne offshore de 6 000 mégawatts d'ici 2030-2035, contre zéro actuellement, et d'une capacité de 38 000 mégawatts provenant de projets terrestres et côtiers.

Le Comité populaire de la province de Gia Lai a approuvé l'offre de VinEnergo de Vingroup pour la première phase de 750 mégawatts du projet avec un investissement de 48,3 milliards de dong (1,9 million de dollars), a indiqué le Comité dans une note en début de semaine, sans citer PNE et un autre soumissionnaire vietnamien qui n'ont pas été retenus.

"Nous avons pris connaissance de cette décision avec surprise. Nous sommes en train d'examiner le raisonnement et nous déciderons ensuite des prochaines étapes", a déclaré PNE à Reuters.

VinEnergo n'a pas encore développé de parcs éoliens, mais a remporté d'autres projets au Viêt Nam depuis sa création en mars.

Le comité populaire de Gia Lai et Vingroup n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

PNE travaille sur le projet depuis 2019, menant des études de faisabilité et des tests de vent, ont déclaré deux personnes familières avec les opérations. Les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer sur le sujet.

L'une d'entre elles a déclaré que la société avait déjà investi des millions de dollars. PNE a refusé de commenter les coûts.

Les sources ont déclaré que les autorités vietnamiennes avaient exprimé des préoccupations inattendues quant à l'engagement financier de PNE, l'une d'entre elles affirmant qu'il avait été demandé à l'entreprise de déposer préventivement l'argent de l'investissement sur des comptes vietnamiens en guise de garantie. L'investisseur mondial Morgan Stanley Infrastructure détient une participation majoritaire dans PNE.

L'entreprise allemande a ouvert un bureau au Viêt Nam et signé un protocole d'accord avec les autorités vietnamiennes sur la tarification de l'électricité, comme elle l'a indiqué sur son site web.

LE GOUVERNEMENT SOUTIENT LES CHAMPIONS NATIONAUX

Plusieurs sociétés éoliennes occidentales ont quitté le Vietnam ces derniers mois dans le cadre de réorganisations mondiales, notamment la société norvégienne Equinor

EQNR.OL , la société danoise Orsted ORSTED.CO et la société italienne Enel ENEI.MI .

Le principal dirigeant du Viêt Nam, To Lam, met en avant un nouveau modèle de croissance soutenant les champions nationaux, dans un changement qui a parfois généré des frictions avec les investisseurs étrangers, qui ont été l'épine dorsale de l'essor économique du Viêt Nam au cours des décennies.

Vingroup a été l'un des principaux bénéficiaires de cette nouvelle politique. Ses actions ont bondi de plus de 700 % l'année dernière.

Le pays d'Asie du Sud-Est est une plaque tournante majeure pour les activités industrielles des multinationales étrangères orientées vers l'exportation.

La demande croissante d'électricité a parfois provoqué des coupures de courant, le pays ayant du mal à augmenter de manière significative sa production d'électricité. Il a souvent répondu aux besoins supplémentaires en brûlant davantage de charbon, malgré les engagements pris pour réduire sa consommation.

