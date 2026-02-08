 Aller au contenu principal
Le Washington Post annonce le départ de son directeur général
information fournie par Reuters 08/02/2026 à 03:29

Le Washington Post annonce des licenciements massifs

Le Washington Post annonce des licenciements massifs

par Jasper Ward

Le Washington Post, détenu par le patron d'Amazon ‍Jeff Bezos, a annoncé samedi le départ de son directeur de la publication et directeur général, ‌William Lewis.

"Au cours de mon mandat, des décisions difficiles ont été prises afin d'assurer l'avenir ​durable du Post, afin qu'il puisse continuer ⁠à publier pendant de nombreuses années encore des informations impartiales et de grande qualité ⁠à des ‍millions de clients chaque jour", a écrit ⁠William Lewis dans un message adressé au personnel du journal et partagé en ligne par l'un ​des journalistes.

William Lewis avait été nommé en 2023, alors que le Washington Post connaissait d'importantes difficultés ⁠financières. Il avait succédé à Fred Ryan, ​qui avait occupé les fonctions de ​directeur général et ​directeur de la publication du Washington Post pendant ​près d'une décennie.

Jeff D'Onofrio, ⁠directeur financier du journal, occupera les fonctions de directeur de la publication et directeur général par intérim, a indiqué le Washington Post.

Le départ de ‌William Lewis intervient alors que le Washington Post a entamé mercredi une vague de licenciements qui impactera tous les départements et réduira considérablement la taille du journal.

(Avec Helen Coster à New York; version ‌française Camille Raynaud)

