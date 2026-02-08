Le Washington Post annonce le départ de son directeur général

Le Washington Post annonce des licenciements massifs
par Jasper Ward
Le Washington Post, détenu par le patron d'Amazon Jeff Bezos, a annoncé samedi le départ de son directeur de la publication et directeur général, William Lewis.
"Au cours de mon mandat, des décisions difficiles ont été prises afin d'assurer l'avenir durable du Post, afin qu'il puisse continuer à publier pendant de nombreuses années encore des informations impartiales et de grande qualité à des millions de clients chaque jour", a écrit William Lewis dans un message adressé au personnel du journal et partagé en ligne par l'un des journalistes.
William Lewis avait été nommé en 2023, alors que le Washington Post connaissait d'importantes difficultés financières. Il avait succédé à Fred Ryan, qui avait occupé les fonctions de directeur général et directeur de la publication du Washington Post pendant près d'une décennie.
Jeff D'Onofrio, directeur financier du journal, occupera les fonctions de directeur de la publication et directeur général par intérim, a indiqué le Washington Post.
Le départ de William Lewis intervient alors que le Washington Post a entamé mercredi une vague de licenciements qui impactera tous les départements et réduira considérablement la taille du journal.
(Avec Helen Coster à New York; version française Camille Raynaud)
