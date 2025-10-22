L'entreprise allemande Northern Data retire ses prévisions pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société allemande Northern Data

NB2.DE a déclaré mardi qu'elle avait retiré ses prévisions annuelles, car la société de cloud computing spécialisée dans l'IA évalue les transactions stratégiques potentielles et la dynamique des prix des unités de traitement graphique sur le marché.

Northern Data a déclaré dans un communiqué que le retrait des prévisions est partiellement compensé par l'amélioration de l'utilisation de sa capacité GPU grâce à la demande des clients après la mise à niveau technologique du deuxième trimestre.

La société a déclaré que son activité Taiga Cloud a lancé une mise à niveau de son infrastructure en mars pour permettre l'accès à son parc de GPU, ce qui a permis d'améliorer la capacité de la société à servir les clients existants et d'ajouter une base de clients nouvelle et diversifiée.

Actuellement, plus de 15 000 GPU des 22 000 GPU H100 et H200 de Northern Data ont été attribués à des clients, a ajouté Northern Data.

La plateforme vidéo Rumble RUM.O , qui héberge le Truth Social du président américain Donald Trump, a fait en août une offre d'acquisition de Northern Data, donnant à Rumble le contrôle de l'activité Taiga de la société allemande et de sa branche de centres de données à grande échelle, Ardent. Reuters a calculé la valeur totale potentielle de l'opération à environ 1,17 milliard de dollars.