L'entreprise allemande Northern Data reçoit une proposition de rachat de la part de Rumble

Northern Data NB2.DE a déclaré lundi que la plateforme vidéo Rumble RUM.O a fait une offre d'acquisition de la société allemande d'IA en nuage.