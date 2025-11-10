 Aller au contenu principal
L'entreprise allemande Northern Data reçoit une proposition de rachat de la part de Rumble
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 06:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Northern Data NB2.DE a déclaré lundi que la plateforme vidéo Rumble RUM.O a fait une offre d'acquisition de la société allemande d'IA en nuage.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NORTHERN DATA
11,770 EUR XETRA 0,00%
RUMBLE RG-A
5,8900 USD NASDAQ 0,00%
