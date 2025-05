L’enseigne britannique Co-op s’associe à VusionGroup pour le déploiement d’étiquettes électroniques connectées dans ses 2 400 magasins

Le 22 mai 2025 – The Co-operative Group (‘Co-op’), enseigne majeure au Royaume-Uni, s’est associé à VusionGroup (VU – FR0010282822) pour remplacer dans ses magasins les étiquettes papier par des étiquettes électroniques afin d’améliorer l'expérience d’achat de ses clients, garantir la transparence des informations produits, réduire le gaspillage de papier et simplifier le quotidien des collaborateurs, notamment la préparation des commandes en ligne.



L’enseigne travaille pour ce faire avec VusionGroup, leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique, afin de déployer ses solutions technologiques dans ses quelque 2 400 points de vente.



Les étiquettes électroniques permettront de garantir que des informations claires, précises et transparentes sont fournies aux clients concernant les produits, telles que les allergènes, les valeurs nutritionnelles, le pays d’origine ou la production locale. Elles contribuent également à une meilleure gestion des stocks, tout en éliminant le gaspillage de papier lié aux étiquettes traditionnelles.

Ces étiquettes peuvent également communiquer instantanément aux membres Co-op les promotions et réductions en cours.